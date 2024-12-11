Певица опубликовала видео, где ее дочь демонстрирует приемы самообороны.

Наталья Могилевская снова удивила своих поклонников. Певица опубликовала в своем Instagram видео, которое вызвало оживленное обсуждение. На нем 13-летняя дочь артистки, Мишель, демонстрирует незаурядные навыки самообороны.

Как рассказала Могилевская, Мишель с недавних пор серьезно взялась за изучение техник защиты. Вдохновением для девочки стала известная телеведущая Маша Ефросинина, которая активно освещает идею женской самообороны и часто говорит об этом в своих интервью и в социальных сетях.

На видео Мишель уверенно блокирует движения приемной матери, которая специально для демонстрации приемов сыграла роль агрессора. Девочка четко и быстро реагирует на действия противника, демонстрируя хорошую физическую подготовку и знание техник самозащиты.

"Вопрос самообороны для женщины особенно актуален в подростковом возрасте. У меня есть все основания обучать свою дочь самообороне. Кстати, она учится благодаря Маше Ефросининой и мы имеем успехи. Я все больше становлюсь спокойнее за нее. Скажу честно, я занимаюсь с ней тоже. Женщина тоже может себя защитить", - подчеркнула артистка.

Могилевская призналась, что очень гордится успехами дочери и считает, что умение защитить себя - это очень важный навык для каждой женщины, особенно в подростковом возрасте. Певица подчеркнула, что вопрос безопасности девушек является для нее приоритетным, и она делает все возможное, чтобы Мишель чувствовала себя уверенно в любой ситуации.

Напомним, Наталья Могилевская показала, как вместе с 4-летней дочкой ставила елку.

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