Певица отметила, что не знает, "как нам все это пережить и остаться людьми".

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась, что во время массированного удара России по Киеву сегодня - в пятницу, 29 декабря, видела страшное зрелище.

Артистка на своей странице в Instagram написала, у нее "на глазах взорвалось что-то большое", и обломки упали на ее берег. "Я очень испугалась. Чтобы так близко от начала войны, я не помню. Страшная атака сегодня. Я не знаю, как нам все это пережить и остаться людьми. Такая страшная агрессия поднимается. У меня полный дом людей. Любимых и родных. Мне очень за нас всех страшно", - отметила она.

Могилевская добавила, что взрывной инцидент произошел утром - именно тогда, когда она молилась. "Это было очень контрастно. Любовь и благодарность Богу разорвал страшный взрыв нашей действительности... Фото взрыва и берега не выкладываю. Соблюдаю закон", - подчеркнула звезда.

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Россия осуществила по Украине массированный ракетный удар - сегодня это стоит знать

В ночь на 29 декабря россияне нанесли удар по украинской земле беспилотниками-камикадзе и различными ракетами. В частности, под вражеским ударом оказался Киев.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что в столице Украины под ракетным ударом оказались Шевченковский, Святошинский и Подольский районы. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, в том числе здание одной из станций метро, складские помещения, а также машины. По сведениям правоохранителей, из-за россиян в Киеве погибли два человека, а 18 - получили травмы.

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