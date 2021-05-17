Певица появилась в роскошном платье, но фанаты уверены, что ей оно не идет.

Украинская певица Наталья Могилевская пришла на церемонию премии "Viva! Awards" в роскошном оранжевом платье с огромным бантом спереди.

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При этом изюминкой платья стал высокий вырез на ножке. Дополнила Могилевская такой яркий образ массивным колье со стразами. Стоит отметить, что поклонникам такой образ певицы не понравился. Пользователи Instagram ее раскритиковали.

"Не самый удачный ваш образ. Цвет красивый, но оно очень сильно вас полнит", "Неудачный фасон и неудачный цвет для красной дорожки. Избыток украшений", "Цвет красивый, но полнит", "Ужасный наряд", "Этот образ напоминает Проню Прокоповну, уж извините", "Оранжевый пододеяльник", - пишут фолловеры в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич