Певица также рассекретила свою цель на лето.

Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о кулинарных способностях своей приемной дочери и мужа. Артистка также поделилась, как держит себя в форме.

Исполнительница отметила, что ее старшая дочь Александра прекрасно готовит. У девочки и мужа певицы есть даже свои фирменные блюда. В частности, 12-летняя Александра любит готовить вареники и блины. Зато любимый Натальи жарит овощи на гриле, а потом делает из них салат.

"У меня старшая дочь, которой 12 лет, прекрасно готовит. Она, кстати, вареники делает, всевозможные блины... Муж делает лучшие баклажаны, помидоры, перчик и лук на гриле - и из этого получается очень крутой салат с лимоном", - указала знаменитость.

Также звезда сцены поделилась своим секретом хорошей фигуры. Могилевская говорит, что постоянно занимается спортом и следит за своим питанием, певица вообще не ест мяса и не употребляет алкоголь. В то же время у артистки есть цель - до августа этого года похудеть на 8 килограммов.

"Я пошла в спортивный клуб. Планирую ко дню рождения 2 августа стать "конфеткой". Где-то от восьми кило планирую избавиться. Я не употребляю алкоголь, никакого мяса, конфет. Употребляю исключительно домашнюю еду, не ем в ресторанах", - заверила Наталья.

Напомним, ранее Наталья Могилевская обратилась к известному украинскому певцу и оценила его творчество.

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