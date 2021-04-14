Украинская певица Наталья Могилевская живет в двухэтажном доме на Осокорках. Но коттедж не зарегистрирован на певицу.
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СМИ выяснили, что там есть кухня-гостинная, зал для музыкальных репетиций, несколько спален на втором этаже и уличная терраса. Ее украшают китайские фонарики и полотно с изображением индийского бога Генеши. Также отмечается, что на территории есть гараж на одно авто и лужайка.
По данным средств массовой информации, Могилевская живет в этом доме со своим возлюбленным. Их застукали за прогулкой с собакой, а также пару видели в супермаркете "Сильпо".
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