Артистка назвала свою родню "правильной".

Солистка украинской группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион, которая недавно рассказала об отношениях с женатым мужчиной, заговорила о родственниках в РФ.

Артистка вспомнила, что после начала полномасштабного вторжения они позвонили и просили прощения за свою власть.

"Очень редко общаемся, где-то и когда-то. У меня, скажу так, правильные родственники. Еще в первый день войны они мне позвонили и сказали: "Наталья, мы извиняемся за нашу власть. Держитесь, вы с вами, мы волнуемся". Для меня это было очень ценно, потому что, видите, не все поддерживают. А говорят, что там 80% поддержки, нет, есть нормальные люди", - сказала Фалион в интервью журналистке Алине Доротюк.

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Она также добавила, что там живет двоюродный брат ее мужа с семьей. Однако их сын покинул страну-агрессора в 2022 году и сейчас живет в Турции.

"Он выехал из РФ и сказал, что я в таком государстве жить не буду. Он где-то в Турции", - подчеркнула Наталья.

Напомним, ранее певец Павел Зибров рассказал, общается ли с двоюродными братьями и сестрами по отцовской линии, которые живут в стране-агрессоре.

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