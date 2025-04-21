Она также призналась, почему решила начать с ним роман.

Украинская певица и солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион рассказала об отношениях с женатым избранником.

По словам артистки, новая любовь пришла к ней неожиданно перед смертью первого мужа.

"Именно в тот момент Бог так сделал, чтобы я не осталась одинокой, у меня появился мужчина, который просто, как с неба упал, мне говорили. Появился человек, который пришел ко мне на концерт, который оказывается за мной следил уже годы, который меня полюбил, который захотел, чтобы мы были вместе", - рассказала Наталья в интервью журналистке Алине Доротюк.

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Она также добавила, что достаточно осторожно отнеслась к предложению Сергея быть вместе, ведь мужчина оказался женатым.

"Я пыталась даже оттолкнуть его, потому что для меня это было очень не мое, я сама себя не представляла в такой ситуации. Он женат, я еще замужем. Буквально какую-то неделю времени у меня еще муж, который уже практически умирал, как у меня появился человек, который пришел на концерт, который дарил букеты, который писал мне прекрасные письма, который для меня организовал пошив обуви... Я видела, что он меня искренне любит. И умирает муж, и я себе решила: "Наталья, так что, ты теперь должна умереть вместе с ним? А попробуй, как это быть счастливой и любимой", - сказала певица.

И Наталья согласилась на отношения. За три совместных года пара много путешествовала вместе и те времена исполнительница вспоминает так:

"Я себя преодолевала, мне было трудно, я себя сидела часами и долбила: "Наталья, тебе этого не надо". Но здравый смысл победил и я плюнула на осуждение, на все и согласилась, думала, что месяц проживем-два и будет хоть что вспомнить, а в результате прожили три года и он тоже умер".

Напомним, ранее украинская актриса Нина Набока призналась, что изменяла мужу.

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