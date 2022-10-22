Откровенную тему знаменитость подняла в своем блоге.

Украинская певица Наталка Карпа подняла в своем Instagram-блоге довольно личную тему. Так, звезда оставила у себя в stories окошко для вопросов фанатов, и они поинтересовались ее личной жизнью.

Фанаты написали, что Карпа - очень сильная женщина, на что звезда ответила, что иногда ей тоже хочется побыть слабой.

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На вопрос поклонников о том, почему у Наталки Карпы нет счастья в личной жизни, она ответила довольно самоуверенно: "Не по зубам я им. Не дотягивают".

Известно, что Наталка Карпа сейчас замужем за героем Евгением Тереховым, который находится на передовой. Незадолго до полномасштабной войны Карпа сообщила, что у них в отношениях начался кризис, из-за чего они перестали жить вместе.

"На самом деле мы в какой-то момент даже заморозили наши отношения. Я его, если честно, боюсь лишний раз спрашивать. Признаюсь, что я просто посмотрела одно из его последних интервью, он сказал такую фразу: "У меня война". Лишний раз у него спрашивать, какие у нас отношения сейчас, я не буду", - комментировала недавно знаменитость свои отношения.

Сейчас Наталка занимается волонтерством и утверждает, что у нее вовсе нет времени на отношения.

Напомним, недавно Наталка Карпа рассказала о сложных отношениях с мужем-военным.

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