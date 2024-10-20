Артистка ответила, готова ли работать с украинскими актерами, которые жили в РФ.

Звезда сериала "Крепостная", известная украинская актриса Наталка Денисенко высказалась о своей коллеге, которая предала Украину и уехала в РФ, Галине Безрук. Она ответила, поддерживает ли связь с актрисой.

Денисенко отмечает, что никогда больше не сможет работать с Безрук и сниматься в одних картинах с ней. Наталья говорит, что это был ее выбор, и не осуждает ее.

Украинская звезда предполагает, что предательница выехала в РФ из-за страха, но с такими людьми у нее точно не будет ничего общего.

"Галя Безрук выбрала остаться в России, строить карьеру там, с ней я не готова работать. Даже если она скажет: "Украина, моя родная, я тебя люблю", то нет, поскольку это была сознательная позиция выбрать РФ. Это нормально, это ее выбор. Я тоже в какой-то степени ее понимаю, почему она так сделала. Мы всегда делаем выбор либо из любви, либо из страха. Она сделала выбор из-за страха. Потому что она боялась, что здесь ее ничего не ждет, из-за страха за своего ребенка, карьеру. Но это не тот человек, с которым мне по пути", - подчеркнула актриса.

Также знаменитость ответила, сможет ли сниматься с украинскими актерами, которые много лет жили и работали в РФ, но после полномасштабного вторжения поддержали Украину и осудили нападение оккупантов. Среди таких, в частности, Екатерина Кузнецова, Любава Грешнова, Михаил Пшеничный. Артистка говорит, что готова сниматься в лентах с этими коллегами.

"Они жили в России, работали там, началось полномасштабное вторжение, они собрали вещи и уехали оттуда. Я готова с ними работать, конечно. Они так же как и я до полномасштабного вторжения не осознавали всей серьезности ситуации. Пока война не пришла в твой дом, ты не понимаешь этого", - добавила Денисенко.

Что известно о Безрук

Галина стала популярной после съемок в украинских сериалах "Последний москаль", "Домик на счастье" и "Слуга народа". С началом полномасштабного вторжения актриса поддержала путинский режим и переехала жить в РФ, где сейчас строит карьеру.

К слову, долгое время Безрук молчала о полномасштабном вторжении РФ. После волны хейта она заявила, что выбирает семью, а не родину. Также предательница рассказывала, что ее родители, которые остались жить в Киеве, поддержали решение дочери остаться в стране-агрессоре.

Напомним, ранее Наталка Денисенко ответила, жалеет ли о съемках с россиянами. Она также поделилась, чувствовала ли она высокомерие со стороны российских актеров.

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