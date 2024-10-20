Наталка Денисенко поделилась, чувствовала ли она высокомерие со стороны российских актеров.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко рассказала о съемках с российскими артистами. Кинозвезда ответила, жалеет ли, что соглашалась сотрудничать с ними и наблюдалось ли высокомерие с их стороны.

Не секрет, что до начала полномасштабного вторжения Денисенко снималась с российскими актерами в одних картинах и даже со многими дружила. Артистка признается, что до 2022 года, она не осознавала масштаб войны.

Знаменитость до конца не понимала, насколько страшные преступления совершала Россия еще с 2014 года. Конечно, актриса сожалеет о тех временах, но добавляет, что 10 лет назад не было столько ресурсов, которые показывали, что РФ - страна-агрессор.

"Я просто жила в каком-то розовом мире. Я помню, что даже приезжали актеры из России, и мы обсуждали, что как-то это же решится, Наверное, это большая заслуга пропаганды российской и недостача украинизации. Потому что нам никто с экранов, телевизоров, в соцсетях никто не говорил: "Люди, проснитесь, война". Мне стыдно, но я понимаю, что по-другому я не могла, потому что у меня не было такого ресурса", - отметила Наталья.

Также Денисенко призналась, что чувствовала неполноценность по сравнению с российскими актерами. Для россиян, по ее словам, в Украине всегда были лучшие условия. В частности, у них были отдельные гримерки, еда, их отвозили и привозили на съемочную площадку.

Наталья чувствовала, что она как будто снимается с настоящими звездами. Также актриса говорит, что со стороны россиян чувствовалось высокомерие. Они могли себе позволить пойти отдыхать, когда того хотели.

"Украинские актеры всегда были неполноценными, потому что кино и сериальное производство было в такой системе. Снимать у нас намного дешевле. Наши актеры стоят намного дешевле. Для них (россиян - УНИАН) были нормальные условия. У меня были такие ситуации, что актер, который играет главного героя, на крупный план говорит: "Станьте кто-то за меня, набросайте ей реплики". И просто шел отдыхать. Мы не могли себе такого позволить", - вспомнила звезда.

Напомним, ранее Ахтем Сеитаблаев рассказал о съемках с россиянами в Украине. Режиссер вспомнил, как в Украине снимали кино, в котором возвеличивали РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: