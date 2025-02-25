Актриса посвятила любимому трогательный пост в соцсетях.

Известная украинская актриса, звезда картин "Когда ты выйдешь замуж?" и "Крепостная" Наталка Денисенко сообщила, что ее муж празднует отмечает свой день рождения. Знаменитость публично обратилась к любимому и поздравила его с праздником.

Сегодня, 25 февраля, украинскому актеру и с 2022 года военному ВСУ Андрею Фединчику исполнилось 40 лет. По случаю юбилея его избранница посвятила ему трогательный пост в сети, в котором адресовала наилучшие пожелания. Как известно, артист защищает Украину на фронте, однако его жена не указала, где именно в свой день рождения он находится.

Свой пост кинозвезда дополнила новым кадром любимого, на котором выглядел серьезным. Андрей позировал на камеру в синей рубашке. В подписи к фото Денисенко отметила, что ее любимый - не только лучший муж, но и папа, военный и артист.

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"Очень хочу пожелать тебе, чтобы тебя всегда берег Бог и ты чувствовал его присутствие в своей жизни всеми самыми прекрасными подарками судьбы!" - подчеркнула актриса в Instagram.

Она также пожелала Фединчику, чтобы он как можно скорее вернулся к любимому делу и получил еще больший успех в киноиндустрии. Наталья добавила к поздравлениям пожелания быть здоровым и счастливым. Закончила свой пост она словами: "Пусть вся твоя жизнь будет наполнена светом, радостью, приятными сюрпризами! Мы все тебя любим".

К поздравлениям присоединились коллеги супругов, в частности, Анна Сагайдачная, Ольга Сумская и Анна Саливанчук. Они оставили немало пожеланий для знаменитости:

"Искренние пожелания для Андрея! Пусть хранит его Бог. Пусть наступит мир, наша победа, и ваш муж вернется к нормальной жизни"

"Поздравляем нашего талантливого Андрея! Обнимаем всем сердцем!"

"С твоим днем! Будь счастливым в свободной Украине"

Напомним, в декабре Андрей Фединчик перенес сложную операцию на позвоночнике. Его жена рассказывала, что ему установили титановые импланты. Позже Денисенко поделилась, как чувствует себя избранник после хирургического вмешательства. Она заверила, что операция прошла успешно, но реабилитация будет длительной.

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