Операция была сложной, но прошла успешно.

Украинская актриса Наталка Денисенко переживает непростой период. Недавно ее супругу-воину Андрею Фединчику сделали сложную операцию на позвоночнике.

Около двух месяцев он будет восстанавливаться после того, как ему расширили отверстие между позвонками, а также установили титановые пластины в позвоночник. А также около года он будет проходить реабилитацию.

В программе "ЖВЛ представляет" Денисенко рассказала, что операция прошла успешно, за что она всем сердцем благодарна врачам.

"Операция прошла очень успешно. Все прошло прекрасно. Сейчас идет период реабилитации, и я надеюсь, что он пройдет быстро и хорошо. Все стараемся помогать так, чтобы это было быстрее и легче всего", — поделилась актриса.

Известно, что операция проходила в Ужгороде, а вот на реабилитацию Фединчик приехал в Киев. Его супруга и сын поддерживают его всеми силами.

Напомним, ранее Наталка Денисенко появилась на светском мероприятии без нижнего белья. Знаменитость пришла на допремьерный показ фильма "Когда ты выйдешь замуж?" в свадебном платье с высоким вырезом на бедре и декольте.

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