Наталка Денисенко, которая разводится с мужем-воином, сообщила, что в ее жизни 'пипец'

Актриса говорит, что была к этому готова.

Украинская актриса Наталка Денисенко разводится с мужем-военным Андреем Фединчиком. На фоне этого события вокруг пары появилось немало сплетен.

Однако, по словам Наталки, она была к этому готова.

"Хорошо, что я знала, что в моей жизни будет пипец. И знаю, какой пипец и сплетни будут в ближайшее время. Поэтому немного готова к этим событиям", - заявила актриса.

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Отметим, Наталка Денисенко подала на развод еще 31 января. Однако первое судебное заседание состоится 8 мая в суде Житомира. Судебный процесс может затянуться, так как Денисенко и Фединчик воспитывают несовершеннолетнего сына Андрея.

Кроме того, блогер Богдан Беспалов заявил, что Наталка уже ходит на свидания с другими мужчинами. Ее "спалили" за поцелуем с неизвестным.

Сама Наталка пока никак не комментирует свой развод, она лишь сказала, что наслаждается жизнью на все сто процентов.

Напомним, ранее Наталка Денисенко удивила причиной, по которой никогда не звонит мужу-воину. Актриса объяснила, как полномасштабная война изменила ее экс-любимого.

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