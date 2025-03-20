Актриса объяснила, как полномасштабная война изменила ее любимого.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и фильма "Когда ты выйдешь замуж?" Наталка Денисенко, которая ранее купила новое роскошное авто, рассказала, как за три года большой войны изменился ее муж - актер и военный Андрей Фединчик. Артистка призналась, что никогда не звонит любимому и объяснила почему.

В 2022 году ее избранник оставил актерскую карьеру и решил стать на защиту страны. Он пополнил ряды ВСУ. По словам Денисенко, она редко видится с мужем и поэтому начала еще больше ценить каждый день, проведенный с ним. Знаменитость поделилась, что за три года Фединчик стал мудрее и мужественнее, а она сама восхищается его силой и стойкостью.

"Я испытываю к нему тотальное уважение. Он всегда был сильным человеком, но война открыла в нем еще больше выдержки, мужества и мудрости. Восхищаюсь тем, как он держится, как находит в себе силы быть опорой для других даже в самые тяжелые моменты. Мы не так часто видимся, как хотелось бы, но я ценю каждую встречу", - рассказала звезда в интервью для OBOZ.UA.

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Также актриса рассказала, что, несмотря на постоянное расстояние, они с любимым никогда не звонят друг другу. Оказалось, что Фединчик не любит долгих разговоров по телефону. Зато супруги используют аудиосообщения, с помощью которых в течение дня остаются на связи и делятся важными моментами друг с другом.

"Во время войны особенно начинаешь ценить простые моменты, которые раньше казались обыденными. Мы не звоним друг другу - мой муж никогда не любил долгих разговоров по телефону. Обычно это аудиосообщения или видео. Например, я записываю что-то о нашем сыне Андрюше - как у него дела, что его интересует, какие у него новые открытия. В ответ муж тоже присылает видео или голосовое сообщение. В этих коротких обращениях нет лишних слов, но есть главное - забота, тепло и ощущение, что мы все равно рядом, даже на расстоянии", - отметила знаменитость.

К слову, Денисенко и Фединчик находятся в браке уже около восьми лет. Влюбленные поженились в 2017 году. Сейчас они воспитывают единственного 7-летнего сына Андрея.

Напомним, ранее Наталка Денисенко рассказала, почему ее роль в "Будиночку на щастя" досталась предательнице Безрук, которая живет в РФ и молчит о войне. Актриса призналась, что сама отказалась от съемок в картине из-за семейных обстоятельств.

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