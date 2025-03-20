Актриса призналась, что сама отказалась от съемок в картине.

Украинская актриса Наталка Денисенко, известная по сериалу "Крепостная" и фильму "Когда ты выйдешь замуж?", которая ранее показала, как изменился ее муж-воин, призналась, что должна была сыграть главную роль в сериале "Домик на счастье". Правда, она досталась актрисе Галине Безрук, которая предала Украину и сейчас живет в РФ.

В интервью для издания OBOZ.UA знаменитость рассказала, почему эта роль досталась предательнице. По словам артистки, именно ей когда-то режиссер сериала предлагал сыграть главную героиню Машу. Однако Денисенко отказалась от съемок. Причиной стало то, что тогда звезда была беременна первенцем - сыном Андреем от мужа Андрея Фединчика. Актриса говорит, что жалела из-за отказа в участии в картине.

"На самом деле были моменты, когда жалела. Сначала режиссер и автор идеи этой картины Сергей Атрощенко действительно видел меня в этой роли. Более того, в проекте работала замечательная команда актеров, сама роль интересная. Поэтому, конечно, я чувствовала определенное разочарование. Однако в целом не жалею, ведь причина моего отказа личная - я была беременна. Съемки должны были начаться именно в тот период, и их нельзя было отложить, потому что события в сериале, как известно, происходят в сельской местности, что требовало соответствующих погодных условий. В то время я была полностью погружена в ожидание ребенка, и это стало для меня приоритетом", - поделилась женщина.

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Однако со временем она поняла, что семья для нее значительно важнее. Более того, все сложилось так, что позже Дениченко все же снялась в сериале. Она сыграла героиню Наташу.

"Теперь у меня есть замечательный сын Андрюша, и я точно знаю, что семья для меня важнее любой роли. В конце концов, все сложилось так, как и должно было быть. И даже в сериале я все-таки появилась: Сергей сказал, что создал эту роль специально для меня, назвал героиню Натальей и отметил, что это я в параллельной вселенной", - добавила артистка.

Что известно о Безрук

Актриса стала популярной после съемок в украинских сериалах "Последний москаль", "Домик на счастье" и "Слуга народа". С началом полномасштабного вторжения актриса осталась жить в РФ, где сейчас строит карьеру.

Долгое время Безрук молчала о полномасштабном вторжении РФ. После волны хейта она заявила, что выбирает семью, а не родину. Также предательница рассказывала, что ее родители, которые остались жить в Киеве, поддержали решение дочери остаться в стране-агрессоре.

Напомним, ранее о Галине Безрук высказался актер Иван Шаран. Он прокомментировал решение коллеги остаться в России после 2022 года и указал, что не осуждает ее. Однако артист убежден, что она и другие предатели со временем пожалеют о своем выборе.

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