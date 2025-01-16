Актриса призналась, что много работала, чтобы приобрести эту машину.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Клан ювелиров", "Крепостная" Наталка Денисенко рассказала о важной и дорогой покупке, которую она совершила на днях. Артистка призналась, что приобрела новое авто.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Как известно, недавно Денисенко продала свое старое авто, ведь хотела сменить его на лучшее. Со слов Наталки стало известно, что она давно мечтала о машине марки Mercedes и в конце концов ее мечта осуществилась на днях.

Она купила в автосалоне роскошное белое авто вышеупомянутой марки. Приехав в салон забирать машину, актриса была очень удивлена, ведь для нее устроили сюрприз. Новенький автомобиль украсили черной тканью и белым бантом с шариками.

Видео дня

Прям в салоне Денисенко устроила фотосессию со своим авто. Она позировала на камеру рядом с ним и внутри машины. Артистка отметила, что заработала на такую ценную покупку полностью сама, правда, стоимость авто раскрывать не стала.

"Сегодня воплотилась еще одна моя мечта... Я не могу поверить, что я сама смогла это сделать. Я очень много работала ради Mercedes. Спасибо Богу и Вселенной. Просто я мечтала о таком фото", - написала знаменитость.

Напомним, ранее Наталка Денисенко впервые рассказала, как ушла из сериала из-за продюсера. Мужчина вел себя грубо и невоспитанно, из-за чего актриса решила уйти и не терпеть неуважительного отношения к себе.

Вас также могут заинтересовать новости: