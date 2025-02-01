Певица обратилась к родителям подростков и дала им совет.

Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская высказалась о воспитании подростков. Звезда сцены, которая воспитывает 13-летнюю приемную дочь, рассказала о сложностях в отношениях и общении с ней.

В своем Telegram-канале исполнительница поделилась, что построить доверительные отношения с подростками - это сложно. Судя по ее словам, артистка, вероятно, столкнулась с некоторыми проблемами подросткового возраста у дочери. Могилевская говорит, что для детей такого возраста важно разрушить родительский авторитет, чтобы сделать шаг во взрослую жизнь. Знаменитость советует быть терпеливыми и дать ребенку свободу в этот период.

"Подростки - это сложно. Для подростков полностью разрушить авторитет родителей - это ОК. И чем увереннее они его разрушат, тем смелее сделают шаг в собственную взрослую жизнь. Надо иметь терпение и понимание этих процессов, чтобы дать ребенку свободу сделать этот важный шаг. Но не стоит волноваться - все, что вы вложили в ребенка, будет его стержнем, который в дальнейшем убережет его от бессмысленных поступков", - написала Наталья.

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В то же время звезда подчеркнула, что дочь или сын должны чувствовать, что их любят. А также, что самые родные для нее люди - это родители, которые всегда будут рядом.

"Главное - чтобы ребенок знал, что вы будете любить его несмотря ни на что. Что вы всегда будете рядом", - добавила артистка.

Отметим, что сейчас Могилевская находится в отношениях с мужем Валентином. Пара познакомилась и закрутила роман в 2022-м. Вместе они воспитывают дочь Мишель и ее сестру - 4-летнюю Софию. Девочек супруги удочерили в 2023 году.

Напомним, ранее Наталья Могилевская заговорила о пополнении в семье. Знаменитость призналась, что мечтает стать мамой сына, а также раскрыла метод воспитания своих дочерей.

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