Певица поделилась милыми кадрами с крохой.

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее заговорила об изменах в браке, показала новые трогательные кадры со своей приемной дочерью. Исполнительница продемонстрировала, чему недавно научилась девочка.

Новым достижением 4-летней Софии знаменитость поделилась в своем Telegram-канале. На видео, которое опубликовала Могилевская, видно, что девочка уже научилась составлять слова из кубиков. Звездная дочь знает буквы и в довольно юном возрасте уже знает, как из них образовывать слова.

Особенно приятным для артистки стало то, что София составила из кубиков слово "мама", а также свое имя. Звезда зафиксировала этот момент на камеру и не могла сдержать счастья в подписи к ролику.

"Поздравьте меня, сегодня моя Соня впервые в жизни сложила слово "мама" и свое имя", - написала исполнительница.

На видео кроха показалась в розовом костюме. Иногда у Софии не все получалось с первого раза, но ее мама за кадром поддерживала и давала советы дочери. Свое занятие певица и девочка завершили нежными объятиями.

К слову, с 2022 года Могилевская находится в отношениях с мужчиной Валентином. Вместе они удочерили Софию и ее старшую сестру - 13-летнюю Мишель. У девочек появилась семья в 2023 году.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала, почему решилась на удочерение. Певица подчеркнула, что ни разу не пожалела об этом, а решение об удочерении приняла очень быстро.

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