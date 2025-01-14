Наталья Могилевская заговорила об изменах в браке

Артистка дала совет своей подписчице.

Украинская певица Наталья Могилевская пообщалась со своими поклонниками и ответила на острые вопросы. Так, одна из женщин поделилась своей историей с артисткой.

Она рассказала, что 16 лет состояла в браке, родила своему мужу детей. Однако недавно она узнала об измене любимого человека. 35-летняя женщина попросила у Могилевской совет.

"Как быть, если любишь, а мужчина изменил?" - спросила подписчица.

Видео дня

Могилевская решила не давать каких-то резких ответов. Она лишь написала:

"Сначала нужно лечить ваши отношения, а уже потом решать – прощать или нет".

Стоит отметить, что сейчас Наталья Могилевская состоит в отношениях с бизнесменом по имени Валентин. По ее словам, они познакомились в начале полномасштабной войны.

Вместе они удочерили двоих детей - Мишель и Софию. Об этом певица рассказала в 2024 году.

Артистка неоднократно говорила, что счастлива в отношениях и очень любит своих детей.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала, почему решилась на удочерение.

Вас также могут заинтересовать новости: