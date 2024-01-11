Женщина уже не носит обручальное кольцо.

Американская актриса Натали Портман, которая известна своими ролями в фильмах "Леон", "Черный лебедь", "Джеки" и другими кинолентами, своим поведением подтвердила развод с мужем - хореографом Бенджамином Мильпье. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Женщина рассказала, что сейчас происходит в ее жизни.

"Живу в Париже с двумя детьми", - сказала актриса.

Видео дня

Журналисты отметили, что о присутствии мужчины в доме она не сказала. Кстати, на недавней премии "Золотой глобус" Портман была без обручального кольца и без партнера. Это и стало подтверждением окончательного расторжения брака.

Напомним, слухи о вероятном разрыве отношений пары, прожившей вместе 11 лет, ходили еще летом. Тогда стало известно, что мужчина изменил Натали с 25-летней эко-активисткой Камиль Этьен.

Портман в то время находилась на кинофестивале в Каннах. Знакомые звезды говорили, что муж якобы сожалеет о своем поступке и просил прощения у жены. Также он сразу завершил отношения с любовницей.

"Он знает, что совершил огромную ошибку и делает все возможное, чтобы заставить Натали простить его и сохранить их семью. Натали всегда держит все в себе и не намерена выставлять это напоказ в СМИ. Ее главный приоритет - защита своих детей и их частной жизни", - рассказывали друзья Портман.

Впоследствии актриса говорила, что это подорвало ее доверие к возлюбленному, однако она пытается работать над сохранением их отношений. Несколько раз пара откровенно говорила о кризисе. Однако потом появлялись на публике вместе и не комментировали ничего.

В браке у них родилось двое детей: 12-летний сын Алеф и 6-летняя дочь Амалия.

Вас также могут заинтересовать новости: