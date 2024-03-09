Актриса не смогла простить мужу измену.

Американская актриса Натали Портман развелась со своим супругом, танцором Бенжаменом Мильпье. Пара была вместе 11 лет, однако актриса устала терпеть измены мужа. Последней каплей стала его интрижка с 25-летней эко-активисткой Камиль Этьен.

Как рассказал представитель актрисы в комментарии People, ей непросто было решиться на развод, учитывая, что у пары двое детей - 12-летний сын Алеф и 7-летняя дочь Амалия.

"Сначала ей было очень тяжело, но друзья сплотились вокруг нее и помогли пережить самое плохое", - сказал представитель Портман.

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Он добавил, что за этот год, сколько длился бракоразводный процесс пары, Натали стала сильнее.

"Натали выходит из действительно тяжелого и болезненного года, но она стала сильнее и находит радость в своей семье, друзьях и работе", — добавил источник.

Стоит отметить, что пара смогла расстаться тихо и корректно рассказать детям об изменениях в их семье.

Напомним, ранее Натали Портман рассказывала, что живет в Париже с двумя детьми. Обручальное кольцо она сняла еще в прошлом году, когда подала заявление на развод.

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