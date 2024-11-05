У девушки умер дедушка.

Украинская юмористка и звезда "Женского Квартала" Александра Машлятина сообщила о тяжелой утрате в семье. У девушки умер дедушка Александр. Ему было 94 года.

Печальную новость сообщила она в своем Instagram. Актриса подчеркнула, что не хотела публично рассказывать о смерти родного человека. Однако, по ее словам, дедушка любил, когда о нем говорили.

"Не стало моего дедушки. Очень больно и неожиданно. Несмотря на его 94 года, он никуда не собирался. Был выдающимся химиком, писал стихи, виртуозно играл на клавишах и до последнего переживал, что "уже не в голосе", - написала Машлятина и добавила совместные фото с дедушкой.

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Она также отметила, что могла говорить с ним по несколько раз в день. Более того, дедушка постоянно был в курсе событий в ее карьере и в личной жизни.

"Он звонил мне по несколько раз в день, чтобы рассказать очередной фейк из Интернета, и я, конечно, ругалась. Спрашивал, когда меня уже снова покажут по телевизору, и я тоже ругалась. Глупая. А он никогда не обижался. Никогда. Воспоминаний хватит. Не хватит слов, чтобы описать какой он был. Дедушка Шура навсегда в сердце".

К слову, Александра рассказала, что с началом войны дедушка придумал традицию: ежемесячно давал ей 200 гривень на помощь нашим военным. Что же стало причиной смерти мужчины - юмористка не отметила.

Напомним, недавно известный украинский певец EL Кравчук рассказал, что его бывшую девушку убили.

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