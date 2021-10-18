Певица поразила зрителей "Танцев со звездами" откровенным нарядом.

Известная украинская певица Настя Каменских приняла участие в шоу "Танцы со звездами". Артистка примерила на себя роль судьи, а также выступила на паркете со своей песней. Для шоу Каменских выбрала черное латексное платье, чем приятно поразила фанатов.

Певица похвасталась образом на своей странице в Instagram.

Каменских подразнила фанатов фигурой в обтягивающем платье, она смело позировала на камеру и не скрывала, что ей самой нравится смелый образ. Ценители таланта и внешности певицы активно обсуждают латексный наряд звезды.

"Латекс чуть не лопнул", "Горячая штучка", "Слишком откровенно", "Одно движение и все декольте вывалится", - пользователи разделились во мнениях. Одни пришли в восторг от фигуры Каменских, однако другие отметили, что звезде надо выбирать не столь откровенные платья.

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Автор: Виолетта Орлова