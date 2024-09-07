Певица поделилась кадрами с известной ведущей.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас живет и работает за границей, вернулась в родной Киев. Артистка встретилась со звездной кумой и показала, как проводит с ней время.

В своем Instagram исполнительница опубликовала фотографию с известной ведущей Екатериной Осадчей. Подруги решили прогуляться по центру столицы, в частности, они позировали на фоне красивых зданий и каштанов на улице Крещатик. Кумы также посетили спектакль в одном из киевских театров.

"Наконец с Екатериной Осадчей добрались до театра", - написала на фото Каменских.

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Знаменитость также высказалась о красоте родного города.

"Не устаю от красоты и уюта родного Киева. Невероятный город, который всегда в моем сердце. Невероятный украинский театр", - отметила Настя.

В то же время пока Осадчая с кумой наслаждались осенним Киевом ее муж - ведущий Юрий Горбунов - остался дома с сыновьями. В частности, звездный папа с Иваном и Даниилом занимались творчеством.

"Вечер! Ребята вместе! Спасибо Богу!" - написал Горбунов.

Напомним, ранее Каменских приехала в Украину и вспомнила о военнопленных во время концерта. Певица призвала освободить из плена защитников "Азовстали".

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