Певица призвала освободить из плена защитников "Азовстали".

Известная украинская певица Настя Каменских, которая после полномасштабного вторжения преимущественно жила за границей, неожиданно вернулась в Украину. Артистка выступила с концертом в Одессе.

Во время выступления звезда исполнила один из своих хитов "Домой". Песню исполнительница посвятила украинским военнопленным, бойцам, которые на фронте, и их родным.

На сцене Каменских вспомнила воинов, которые героически защищали "Азовсталь" и попали в российский плен. Она призвала освободить военных из пыточной страны-агрессора. Певица поделилась моментом концерта в своем Instagram, опубликовав видео.

"Пусть все наши защитники вернутся домой. Free Azov!" - произнесла Настя.

В подписи к ролику знаменитость подчеркнула, что каждый украинец должен делать свой вклад для победы Украины и освобождения из плена украинских героев. В частности, приходить на акции-напоминания о пленных.

"На сегодня более 900 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов" до сих пор находятся в плену, а их близкие уже более 2 лет ждут героев. Их отвага и несокрушимый дух - настоящий пример мужества. Мы не имеем права забыть об их подвиге и должны продолжать бороться за их освобождение. Спасибо всем, кто разделил этот момент со мной и помогает громко говорить о наших героях", - подчеркнула артистка.

Напомним, ранее Настя Каменских показала подарок от Потапа и обратилась к любимому.

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