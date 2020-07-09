Располневшую Настю Каменских заподозрили в беременности (фото)

Певица позирует в обтягивающих черных леггинсах и коротком топе, открывающем живот.

В сети уже несколько дней не утихают слухи о возможной беременности Насти Каменских. И пока певица отмалчивается, ее свежие фотографии вызывают все больше вопросов у фанатов.

Так, новый снимок артистка опубликовала в Instagram.

Читайте такжеПобедительница "Холостяка 10" Даша Ульянова закрутила роман с мужчиной почти вдвое старше себя

На нем она позирует в обтягивающих черных леггинсах и коротком топе, открывающем живот. При этом можно заметить, что формы артистки стали более округлыми, а талия не такой очерченной как раньше.

"С первой беременностью, Настюша!", "Значит не одна я так подумала", - написали певице в комментариях.

Сама певица эти домыслы пока никак не комментирует.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram