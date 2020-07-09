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Располневшую Настю Каменских заподозрили в беременности (фото)

12:13, 09 июля 2020
Звезды
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Сама певица эти домыслы пока никак не комментирует / фото instagram.com/kamenskux

В сети уже несколько дней не утихают слухи о возможной беременности Насти Каменских. И пока певица отмалчивается, ее свежие фотографии вызывают все больше вопросов у фанатов. 

Так, новый снимок артистка опубликовала в Instagram.

Instagram Настя Каменских

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На нем она позирует в обтягивающих черных леггинсах и коротком топе, открывающем живот. При этом можно заметить, что формы артистки стали более округлыми, а талия не такой очерченной как раньше. 

"С первой беременностью, Настюша!", "Значит не одна я так подумала", - написали певице в комментариях. 

Сама певица эти домыслы пока никак не комментирует.

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Теги: #певица#Настя Каменских