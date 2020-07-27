Настю Каменских засыпали комплиментами за нереальное фото

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, где она показала высокий прыжок.

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Девушка предстала в черном спортивном костюме собственного бренда - велосипедках и топе. А дополнили образ темные кроссовки. Стоит отметить, что у Насти красивая фигура.

"Такой красивый рассвет делает даже привычную пробежку чем-то удивительным. С началом новой недели, друзья. Пусть она будет для вас такой же солнечной", - написала Настя.

Фанатам понравились новые фотографии звезды и они осыпали ее множеством комплиментов.

"Костюм - супер! И фигура очень мотивирует", "Прекрасная и очень натуральная Настюша", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Настю Каменских раскритиковали за необычный образ.

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