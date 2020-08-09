Настя Каменских не вместила пышный бюст в летний "лук"

Певица засветила пышную грудь.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в летнем "луке".

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Звезда в леопардовом купальнике и джинсовых мини-шортах сняла видео в ТикТок. На кадрах из мокрой певицы якобы поднимается вода и сливается в миску. Также видно, что у похудевшей Каменских не вместилась грудь в купальник.

"Восхищаюсь твоей красотой", "Дари нам дождик", "Ух ты", "Секси", "Красотка", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Каменских растрогала сеть новорожденными малышами.

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