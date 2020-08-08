Сплошная нежность и умиление: Каменских растрогала сеть новорожденными малышами (видео)

Певица просто очаровала подписчиков милыми кадрами с крошками.

Известная украинская певица Настя Каменских недавно поделилась радостной новостью о прибавлении в семействе – ее любимица собака Мими стала мамой и родила щенков.

Новорожденные малыши, как и мама, все с белоснежной шорсткой и вырастут настоящими касавцами породы бишон фризе. Певица не может натешиться появлением на свет милых крошек, и поделилась нежным видео с их участием в Instagram.

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Артистка без макияжа в домашней обстановке держит на руках малыша, пока его братики и сестрички исследуют все вокруг и не отходят от звезды. Один залез к ней на плечо и неплохо там устроился, но певица аккуратно успела спустить малыша, чтобы он ненароком не упал.

"Они идеальны! Пусть Ваш день начнется в этой нежности и умиления", - подписала на английском трогательные кадры Настя.

Поклонники пришли в восторг от увиденного – их растрогало поведение певицы с маленькими непоседами.

Как сообщал УНИАН, недавно Потап рассказал в интервью ведущей Маше Ефросининой, что в их с Настей семье ожидается пополнение. А позже стало известно, что собака Мими родила щенков.

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