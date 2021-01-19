Певица показала новый снимок.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на Мальдивах.

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Звезда позирует возле душа в джинсовых мини-шортиках и в топе горчичного цвета. Интересно, что Настя изменила прическу - заплела два колоска. Такой образ визуально сделал Каменских на 5 лет моложе.

Стоит отметить, что у Насти красивая фигура, за которой она следит последние несколько лет. Певица перешла на правильное питание и регулярно занимается спортом.

"Очаровашка", "Шикарная", "Прелестная", "Вау", "Очень стильная", - все эти комплименты поклонники оставили в комментариях под фото.

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Автор: Диана Могилевич