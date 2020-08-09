"Ура, беременна": Настя Каменских показала округлившийся животик
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию со своим супругом, рэпером Потапом.
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На снимке Настя предстала в белом платье, удлиненном жакете и с сумкой. А Потап предстал в белых шортах и футболке с геометрическим рисунком.
"Мой Лёшка добрый и заботливый, с красивой душой, невероятно талантливый и (хоть он не любит этого слова) - гениальный! С ним всегда весело и смешно! С ним я всегда чувствую себя как за каменной стеной", - написала Настя.
Фанаты заподозрили певицу в беременности, так как на фото видно ее округлившийся животик.
"Ура, беременна", "Вы в ожидании чуда?", "Красавица", "Вы самые лучшие", - написали фанаты.
Как сообщал УНИАН, Каменских показала мокрое фото и свела с ума Instagram.
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