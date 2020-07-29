Настя Каменских в халате и без макияжа дала наставления фанатам
13:27, 29 июля 2020Звезды
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Певица опубликовала новый пост.
Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram пост, в котором дала наставления своим подписчикам.
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Звезда предстала в белом халате и с полотенцем на голове. Настя сидит на террасе отеля за столом.
"Утро - самое важное время. От того, как мы проведём его, зависит весь наш день. Попробуйте провести его в полной тишине, без гаджетов, а просто вы и ваши мысли. Прислушивайтесь к тому, что думаете и представьте, каким классным будет ваш день. И есть большая вероятность, что он именно таким и будет", - написала певица.
Как сообщал УНИАН, Настю Каменских засыпали комплиментами за нереальное фото.
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