Настя Каменских в халате и без макияжа дала наставления фанатам

Певица опубликовала новый пост.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram пост, в котором дала наставления своим подписчикам.

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Звезда предстала в белом халате и с полотенцем на голове. Настя сидит на террасе отеля за столом.

"Утро - самое важное время. От того, как мы проведём его, зависит весь наш день. Попробуйте провести его в полной тишине, без гаджетов, а просто вы и ваши мысли. Прислушивайтесь к тому, что думаете и представьте, каким классным будет ваш день. И есть большая вероятность, что он именно таким и будет", - написала певица.

Как сообщал УНИАН, Настю Каменских засыпали комплиментами за нереальное фото.

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