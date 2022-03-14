Каменских призвала оккупантов прекратить войну в Украине.

Украинская певица Настя Каменских обратилась к российским оккупантам, которые стреляют по мирному населению Украины и убивают детей.

Также она сопроводила свой пост фотографиями уничтоженных жилых домой.

"РФ, остановись! Где тут военные базы, о которых вы постоянно говорите? Где тут опасность для кого-либо? Хватит врать! Хватит бомбить Украину, наше мирное население! Наших детей! Это же жилые кварталы и это только маленькая часть всех разрушений и убийств! Это аморально, бесчеловечно! Только падшие нелюди могут такое делать! Хватит срывать зеленые коридоры! Хватит убивать людей! Хватит искажать информацию в ваших СМИ! Как люди могут с таким соглашаться, закрывать на это глаза, молчать, исполнят такие приказы! Как?", - обратилась к россиянам Каменских.

Напомним, ранее Потап высмеял позор российских военных в Украине.

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