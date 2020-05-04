Муж Насти Каменских показал ее сексуальное фото

В сети восхищены как словами Потапа, так и опубликованным фото Каменских.

Украинский рэпер Потап показал сексуальное фото своей жены Насти Каменских и поздравил ее с днем рождения.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в черном раздельном купальнике на пляже.

В посте к фотографии муж Каменских посвятил ей трогательные слова: "Я люблю тебя легкой, идущей вдоль по пляжу, по кромке воды, итальянские песни поющей и вдыхающей запах весны, я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой, рассвет каждого дня мне дарован, чтоб опять наслаждаться тобой, если встретите вы мужчину, что влюблён будет так же как я, передайте ему, что счастливей никогда не встречали меня, расскажите ему, что теперь вы точно поняли смысл этих слов, что разносит вдоль пляжа по ветру это Лешина к Насте ЛЮБОВЬ".

Как сообщал УНИАН, Насте Каменских сегодня, 4 мая, исполняется 33 года. Мы напомнили, как выглядела певица до похудения на 20 килограмм.