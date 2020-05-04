Насте Каменских сегодня 33: как выглядела певица до похудения на 20 килограмм

Всего несколько лет назад певица была гораздо полнее и, по ее собственным словам, весила целых 80 кг.

Настя Каменских широко известна в Украине не только как певица, но и как популярный блогер. Настя ведет свой канал о спорте и правильном питании, часто демонстрируя поклонникам в кадре подтянутую фигуру.

Но мало кто помнит, что Настя так выглядела не всегда. Всего несколько лет назад певица была гораздо полнее и, по ее собственным словам, весила целых 80 кг.

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Несколько лет назад Настю Каменских даже подозревали в беременности из-за большого живота.

Но Каменских взяла себя в руки и решила всерьез заняться проблемой. Уже более трех лет Каменских живет "спортивной" жизнью. С помощью диет и занятий спортом певице удалось сбросить почти 20 килограммов.