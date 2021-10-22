Звезда "Холостяка" поделилась с поклонниками пляжным снимком.

Украинская блогерка Даша Квиткова, которая недавно засветила лицо сына Льва, отправилась с мужем Никитой Добрыниным в новое путешествие. Звездная пара для отдыха выбрала солнечную Турцию. Компанию им составили их кумовья и известные блогеры – Алина Френдий и Петр Заставный. Все они поселились в роскошном отеле в городе Кемер.

Читайте также"Королева пресса": полуголая Бритни Спирс похвасталась результатами тренировок перед свадьбой (видео)23-летняя звезда интернета опубликовала фото в купальнике. Новый снимок появился на ее личной странице в Instagram.

Квиткова, которая ранее была обладательницей стройной фигурой, набрала пару лишних килограмм во время беременности. Но она отмечает, что ей удалось наладить режим питания, а также подключить в свою жизнь спорт. На фото она позировала в трендовом желтом купальнике. К сожалению, поклонникам не удалось полностью рассмотреть формы блогерки.

Отметим, Никита Добрынин и Даша Квиткова в конце мая 2020 года расписались в документ-сервисе "Готово". На празднике жених предстал в сером костюме, а невеста в коротком секси-платье. Однако спустя три месяца они сыграли роскошную свадьбу. 13-го июля 2021 году в семье родился сын Лев.

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Автор: Каролина Гайдук