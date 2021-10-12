Звезда показала трогательное фото в своем микроблоге.

Певица Настя Каменских, которая более трех лет занимается сольной карьерой, вместе с Потапом сбежала из холодного Киева в солнечную Испанию. Звездная пара с удовольствием делится снимками, наслаждаясь удивительной природой и архитектурой страны.

Артистка показала неожиданную встречу – за столиком местного кафе они сидели в компании известного актера и модели. Этот брутальный красавец, Даниэль Прим, не просто знакомый парочки, он снялся в их клипе на песню "Бумдиггибай". Съемки видеоработы проходили на острове Кипр в 2015 году.

Читайте также"Фотошопом испортили": новое фото 8-летней дочери Пугачевой вызвало споры в сети"Нам удалось увидеться с Даниэлем и познакомиться с его друзьями и культурой, и окунуться в воспоминания, как когда-то на Кипре мы снимали Бумдиггибай. Помните это видео?

P.S. Ещё этот добродушный парень с брутальной внешностью снялся в моем любимом сериале Бумажный дом", - с гордостью подписала Каменских.

"Моя из любимых песен, просто супер!!!А клип сказка!", "Крутые", "Классные", "Настя, ты лучшая", "Крутой паренек", - отметили пользователи сети.

Напомним, ранее Настя Каменских решила перезагрузиться от работы и гастролей, поэтому отправилась в солнечную Испанию. Артистка в своем микроблоге показала новое фото с мужем.

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Автор: Каролина Гайдук