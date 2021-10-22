Знаменитость вновь доказала, что является обладательницей роскошных форм.

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно с размахом отпраздновала 39-летие, продолжает наслаждаться отдыхом в ОАЭ. Она делится с поклонниками яркими снимками на фоне живописных мест.

Крайние два фото артистка опубликовала на своей личной странице в Instagram.

Исполнительница хита "К черту любовь" появилась в откровенном образе. Она предстала в коротких белых шортах и алом бюстгальтере. Пикантный образ дополняла шляпа. Многие поклонники восприняли это фото с восторгом, отметив, что ей очень идет красный цвет.

"Элегантно лечь, встать и сесть может только Лобода", "Самая красивая мадам", "Красавица", "Ну нереальная", "Мадам, вы шикарны", "Впрочем, как и всегда!, Красота", — отметили пользователи сети.

Светлана Лобода: творчество и личная жизнь

Читайте такжеАхтем Сеитаблаев разводится с женой после 8 лет бракаСветлана Лобода родилась в Киеве. После окончания школы она поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В этот период она становится участницей популярного музыкального коллектива "Капучино". Вскоре она прошла кастинг в группу "ВИА Гра". Тогда продюсер Константин Меладзе сразу заметил яркую артистку. Однако после 4-х месяцев работы она заявила о сольной карьере.

В 2010 году Светлана Лобода встречает Нателлу Крапивину, с которой у нее начинается новая эра в музыке. Она один за другом записывает треки и становится певицей номер один в отечественном шоу-бизнесе. На данный момент Лобода не гастролирует по Украине. Она призналась, что живет в Европе.

Певица воспитывает двух дочерей. Отец старшей Евангелины - танцор Андрей Царь. А вот об отце трехлетней Тильды ничего не известно. Лобода старается не комментировать свою личную жизнь.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Каролина Гайдук