Сегодня эстрадной певице 75 лет. На восьмом десятке она выглядит просто потрясающе.

Украинская певица София Ротару в свои 75 лет выглядит просто шикарно. Она удивляет стройностью, подтянутым лицом, шикарной улыбкой и бодрыми глазами. Если сравнить ее сегодняшнюю с ее же снимками почти полувековой давности, отличия сложно найти.

Как София Ротару выглядела в молодости

Украинка с молдавскими корнями с юных лет поражала своей красотой. Известно, что именно благодаря невероятной красоте София познакомилась со своим будущим мужем Анатолием Евдокименко.

Так, в 1964 году молодая Ротару появилась на обложке журнала "Украина", один из экземпляров которого попал в руки солдату Евдокименко. Тот был настолько восхищен незнакомкой, что пообещал себе после службы отыскать ее. Получилось это очень даже удачно - Анатолий и София полюбили друг друга, сыграли свадьбу и завели ребенка.

Видео дня

Сейчас в сети появился архивный снимок Софии Михайловны. На фото у нее с начесом собраны назад волосы. Прическу дополняет аккуратный ободок. Глаза молодой Ротару подведены темными короткими стрелками. Одета на певице полосатая рубашка с рукавами до локтя.

Пластика Софии Ротару

Сегодня внешний вид Софии Ротару вызывает бурные обсуждения. Критики анализируют каждый снимок артистки, делая выводы о не одной пластической операции. Официального подтверждения этому нет, однако если Ротару и ложилась под нож хирургов, то они точно были профессионалами, так как не оставили ни единого следа на лице знаменитости.

Как София Ротару выглядит сегодня

Напомним, каким Киркоров был до популярности и пластических операций.

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