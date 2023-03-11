Сегодня Филиппа Киркорова хорошо знают в России и в соседних странах.

Филипп Киркоров в свое время был одним из самых главных артистов в РФ и в Украине, но с началом войны в 2014 году он поддержал кровавую кремлевскую политику, из-за чего лишился части своих поклонников. Сейчас он пытается при помощи странных поступков вернуть себе былую славу, но не получается.

Например, недавно артист перекрасил волосы в белый цвет и сделал завивку, а до того лег под нож пластического хирурга, чтобы сделать шикарный пресс.

Сегодня путинист изменился до неузнаваемости. Вспоминаем, каким он был до славы.

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Каким Киркоров был в детстве и в молодости

С ранних лет будущий артист обладал очень яркими и запоминающимися чертами. Так, у него были большие карие глаза, густые темные волосы, красивая улыбка с ямочками на щеках, прямой аккуратный нос.

В молодости его внешнему виду завидовал каждый, ведь юный Филипп Киркоров выглядел как настоящий голливудский актер. Конечно, в любом возрасте музыкант был выше своих сверстников.

Стоит отметить, что с самого начала своего звездного пути Филипп переживал не только за вокальные данные, но и за то, каким он предстанет перед публикой. Именно поэтому он тщательно подбирал свои концертные наряды, которые всегда пестрили стразами, перьями, бусами и другими вычурными элементами.

Артист всегда при помощи слоя лака укладывал свою густую шевелюру. Экс-муж Аллы Пугачевой до сих пор любит объемную и аккуратную прическу.

Еще одна фишка - это брови. Стилисты Киркорова рассказали прессе, что он часто их выщипывает в попытках добиться идеальной формы.

Филипп Киркоров сейчас

С годами стиль Киркорова практически не изменился - он по-прежнему любит пафос, яркость, эффектность. Он не особо следит за модными тенденциями, поскольку считает себя самого - главным учредителем российской моды.

В погоне за молодым телом он делает пластические операции и заявляет, что не планирует останавливаться.

Напомним, Киркоров спустя почти 20 лет раскрыл настоящую причину развода с Пугачевой.

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