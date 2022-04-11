Известный кулинар считает Украину своим домом.

Более 12 лет шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво живет и развивает в Украине свой бизнес. Поэтому он считает эту страну своей Родиной, и даже во времена войны здесь возвращается сюда с ощущением собственного дома.

Об этом Хименес-Браво написал в своем Instagram-профиле.

"Я во Львове. Украина невероятна. Не устану это повторять. Я был в разных точках мира. Здесь есть особенное чувство легкости, свободы, доброты и открытости людей. А еще невероятной смелости. Я нашел свой дом 12 лет назад. Меня переполняет гордость за это. Спасибо, Украина", - написал шеф-повар.

Эктор показал кадры, сделанные во Львове.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво заявил, что если будет необходимость брать в руки оружие и идти воевать за Украину, то он готов.

Также УНИАН писал, что, согласно прогнозу астролога, Москва повторит судьбу Мариуполя.

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