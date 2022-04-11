В Москве могут начаться военные действия такого же масштаба, что и в Мариуполе.

Москву уже в ближайшем времени ждет та же участь, что и Мариуполь, убеждена астролог Валентина Виттрок.

В своем Facebook-блоге специалист заявила, что столица страны-агрессора определенно повторит судьбу города в Донецкой области и назвала сроки.

Валентина Виттрок пояснила, что на территории России могут начаться военные действия, что нарушит целостность РФ как государства.

"12-го апреля кроме различных мелких передвижений планет наблюдаем точное соединение Юпитера с Нептуном в знаке Рыб - это очень редкое явление, так как такое соединение в Рыбах можно наблюдать раз в 166 лет…", - написала Виттрок.

Астролог утверждает, что, согласно истории, подобные явления сулят окончание военных действий.

"Как известно, история повторяется, то и на этот раз стоит вспомнить, а что же было последний раз при подобном соединении? А была война российско-турецкая и соединение Нептуна с Юпитером в Рыбах произошло 17-го марта 1856 года, а через две недели был подписан так называемый Парижский договор, по которому Турция оставалась целостной и независимой… Россия проиграла войну... эффект дежавю налицо...что самое удивительное, что на этот раз Турция также будет присутствовать в переговорах", - отметила астролог.

Кроме того, Валентина Витторк предвидела повторение судьбы Мариуполя в Москве из-за географического сходства этих городов.

"Москва, между прочим, находится на той же географической долготе, что и Мариуполь, поэтому судьба Москвы может повториться с абсолютной точностью как у Мариуполя", - убеждена астролог.

Валентина Виттрок добавила, что расположение и "поведение" планет в начале 2023 года явно указывает на то, что в России не будет мирного времени.

"Судя по тому, как проходит транзитный Плутон по 4-му дому гороскопа, который имеет отношение к территории, то целостность России как государства вызывает большие сомнения", - резюмировала астролог.

Отметим, Мариуполь, крупнейший город на берегу Азовского моря в Донецкой области, который полностью заблокирован российскими оккупантами с 1 марта. Оккупанты бомбят больницы, роддома, укрытия, школы и жилые кварталы. 25 февраля оккупанты обстреляли роддом, 9 марта русские вновь сбросили бомбу на рожениц и новорожденных, погибли люди. Жители города остались без еды, воды и света, а при попытке покинуть населенный пункт мирные граждане попадают под обстрелы. Мэр города рассказал, что 90% инфраструктуры Мариуполя уничтожено, в городе остались 100 тысяч человек.

Напомним, известный астролог и экстрасенс Анна Ефремова составила гороскоп для Украины на апрель 2022 года и выяснила, что в этом месяце война не закончится.

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