Уроженец Колумбии живёт в Украине уже более 10 лет, и за это время страна стала ему родной.

Эктор Хименес-Браво заявил, что если будет необходимость брать в руки оружие и идти воевать за Украину, то он готов.

Такое заявление он сделал в интервью изданию "Сегодня".

"Это время, когда проверяются люди и нации. Сейчас нужно объединяться и бороться, и если для этого придется брать в руки оружие, то я готов к этому", - сказал кулинар.

Хименес-Браво поделился, что когда в Украину полномасштабно вторглась Россия, он как раз уехал в отпуск в Колумбию. Но после этих новостей не смог спокойно остаться там и вылетел в Польшу, чтобы быть как можно ближе и поддерживать украинцев.

"Это был вечер пятницы, я шел по улицам и не понимал, как люди вокруг могут веселиться и танцевать? Поэтому я решил поехать в Польшу. Эта страна очень похожа на Украину, там много украинцев и много кому нужна была помощь", - сказал шеф-повар.

Отметим, что на период войны рестораны Эктора Хименес-Браво помогают военным, терробороновцам и беженцам горячими обедами.

Напомним, режиссер "Орла и Решки" Синельников показал свой дом в Буче до и после обстрела.

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