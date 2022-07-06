ООО "Ани Лорак Продакшн" полностью прекратит свое существование через 3 месяца.

Певица Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине уже пятый месяц, умело скрывается от поклонников. Ее удается увидеть лишь на частных мероприятиях, когда исполнительница случайно попадает в кадр кого-то из гостей.

Так и случилось недавно, когда ее заприметили на свадьбе в Ереване. Там звезда выступала в ультракоротком красном наряде. Фанаты заметили, что Ани набрала в весе и выглядела весьма полненькой.

О том, что у Лорак плохи дела, пишут и росСМИ. Так, стало известно, что ей заблокировали счет.

Известно, что ООО "Ани Лорак Продакшн", которая занималась созданием клипов, песен и организацией концертов, прекратила свою деятельность по решению налоговой. Причиной стало уклонение от уплаты налогов или неподача налоговой декларации за прошлый год.

Напомним, Лилия Подкопаева прокомментировала предательство своей кумы Ани Лорак. Украинская спортсменка говорит - ей было крайне сложно осознать и принять тот факт, что ее близкая подруга оказалась предательницей.

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