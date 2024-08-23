Продюсер высмеял певца за его позицию.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался об известном артисте Андрее Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки. Он считает певца неавторитетным в украинском обществе, а тезисами о языке исполнитель, мол, себя выгораживает.

Продюсер высмеял слова Данилко, который продолжает исполнять русскоязычные песни на своих концертах на третий год большой войны. Кондратюк говорит, что Андрей - это "гениальный актер", однако его мысли по языковому вопросу совсем не такие.

"Андрей Данилко –гениальный актер. Мне, честно говоря, безразличны его мысли по поводу каких-то философских, фундаментальных вопросов. Если меня такие вопросы интересуют, то я обращаюсь к людям, которые профессионально в этом лучше осведомлены, чем Андрей", - отметил знаменитость.

Игорь говорит, что Данилко просто не хочет переходить на украинский и заявлениями, что русский не принадлежит врагу и не является языком агрессора, лишь выгораживает себя. Более того, продюсер убежден, что Сердючка уже потеряла авторитет среди украинцев, который был раньше.

"Авторитет Андрея Данилко, на мой взгляд, заканчивается его песнями и, может, там некоторыми его членствами в жюри. Точка. Я к этому проще отношусь. Андрей Данилко просто так себя выгораживает. Он считает, что его русскоязычное творчество прекрасно", - добавил Кондратюк.

Как известно, Данилко выступал в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле. Там он дал интервью латвийскому вещателю, во время которого разговаривал на русском. Артист заявил, что не будет переводить своих хитов на украинский и призвал украинцев "не заставлять его".

"Когда мне говорят, что я говорю на языке агрессора, то я говорю: "А может, агрессор разговаривает на русском?", - сказал Андрей.

Это высказывание звезды Кондратюк прокомментировал. Он назвал его странным и неуместным во время войны.

"Это вообще странная история, что это они разговаривают на русском, его, языке. Это смешно звучит. Страна-носитель русского языка - это, конечно же, Россия, а не Полтавщина, с которой ушел Андрей Данилко", - подчеркнул продюсер.

Напомним, ранее Верка Сердючка поставила на место нетрезвую зрительницу во время концерта.

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