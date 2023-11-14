Победитель "Танцев со звездами" вместе с женой собирает средства на обустройство школьных бомбоубежищ.

В Одессе хореограф-постановщик Евгений Кот во время благотворительного шоу "Танцуй со мной, Украина" рассказал факты из своей жизни, о которых раньше предпочитал молчать.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, победитель проекта "Танцы со звездами" поделился, каким было начало его танцевального пути в Херсоне, где он родился, и признался, что был "малолетним гопником".

"Когда мне было 13 лет, я играл в футбол, хотел заниматься каратэ и ходил со складным ножичком-бабочкой... в этом возрасте я даже успел бросить курить... - мама меня застукала (с сигаретой – УНИАН) и накормила табаком", - рассказал хореограф.

Видео дня

По словам Кота, он был в панике, когда мать сказала, что отдает его в лицей искусств и хочет, чтобы он занимался бальными танцами. "Когда папа вез меня в этот лицей, я просто плакал на заднем сиденье... какие танцы?! Я хочу каратэ!.. Нас сразу одели в чешки, лосины и все мальчики были с торчащими будильниками (лосины сильно облегают тело – УНИАН). Поэтому я постоянно прикрывался руками", - говорит танцор.

Он рассказал, что потом переехал в Киев, где познакомился со своей будущей женой - четырехкратной чемпионкой мира по танцу на пилоне Натальей Татаринцевой. Именно с ней он приехал в Одессу с указанным авторским шоу. По словам супругов, максимум, что они смогут заработать от своего тура, передадут на реконструкцию и оборудование школьных укрытий на деоккупированных территориях.

Интересные факты о шоу:

Специально для этого шоу были созданы эксклюзивные 50 костюмов. Они украшены камнями, перьями, расшиты колосьями, сделаны из блестящих тканей в яркой гамме.

Вместе с супругами в спектакле задействованы шесть танцовщиков телеперфомансов: Александр Прохоров, Павел Симакин, Дмитрий Осипенко, Анна Карелина, Дарья Возняковская, Галина Трофимова – одесситка, она самая молодая в коллективе.

Вас также могут заинтересовать новости: