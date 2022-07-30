Танцор отметил, что у него было такое желание, но обстоятельства помешали.

Украинский хореограф Евгений Кот стал героем проекта "Як ти?" с Григорием Решетником. В программе он рассказал, по какой причине не смог встать на защиту своей страны в рядах ВСУ.

Так, по словам Кота, у него есть проблемы со здоровьем, которые не совместимы с военной службой. Однако это не мешает ему помогать армии, поставляя на передовую автомобили.

"У меня есть проблемы, которые не совместимы со службой. У меня травма колена, разорванные запястья. Но если будет насущная потребность, я пойду. Я научился стрелять с автомата, пулемета. Я купил оружие во время войны, есть бронежилет, форма", - рассказал Кот.

Жена Евгения Наталья Татаринцева также добавила, что они с мужем думают над тем, чтобы усыновить ребенка, ставшего из-за войны сиротой.

"Люди, которым не так легко забеременеть, особенно мне, потому что есть определенная история, моя собственная, мне приходится над этим работать каждый месяц. Это женская такая работа. Как внутренняя, так и с головой, гормонами. Ты живешь этим. Ибо ты каждый день видишь детей, с каждым месяцем смотришь на них как на своих", - прокомментировала Наталья.

Напомним, супруга Жени Кота призналась, почему у них нет детей.

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