Наталья Татаринцева переживает из-за этого.

Супруга украинского хореографа Жени Кота, пилонистка Наталья Татаринцева в программе "Мой секрет" рассказала, что они уже много лет хотят родить ребенка, но у них не получается.

По словам девушки, на это могли повлиять постоянные тренировки и стрессы.

"Ты понимаешь, когда девушка, в стрессе каждые три дня, выступает и физически работает... Моя гормональная система однажды сказала: "Окей, мы пока подождем." Я пытаюсь себя сейчас гармонизировать в этом. Я не могу не переживать из-за этого, потому что это мое состояние, как женщины", – заявила Татаринцева в интервью Маше Ефросининой.

Читайте такжеБлогерша Стужук показала своего нового парня (фото)Также она добавила, что Женя очень поддерживает ее в этом вопросе. Супруг пилонистки говорит, что у них будет ребенок. И если не естественным путем, то они все равно найдут выход их этой ситуации.

"Женя поддерживает меня, мы говорили на эту тему. Как-то он мне сказал: "Знаешь, как бы то ни было, мне все равно. Мы сделаем этого ребенка либо сами, либо каким-нибудь другим путем. У нас все будет, успокойся, я с тобой". Эти слова полностью удовлетворили меня как женщину", – добавила она.

Напомним, ранее Евгений Кот шокировал историей о непристойном предложении от знакомого мужчины.

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