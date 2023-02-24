Есть звезды, которые сейчас живут за границей, однако иногда возвращаются в Украину.

Год назад жизнь всех украинцев изменилась навсегда. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против нашей Украины, мы проснулись от взрывов и ужасных новостей. Женщины спасали детей и вывозили их за границу.

Однако есть известные мужчины, которые тоже оказались за пределами Украины и не вернулись домой в течение этого года. Кто это - читайте ниже.

Влад Яма

Хореограф признавался, что успел уехать из Украины 24 февраля до введения военного положения. Он живет в США со своей семьей. Влад Яма регулярно получает порцию критики из-за того, что он сбежал, однако сам говорит, что у него были "причины", которые он не спешит раскрывать.

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Хореограф Женя Кот отмечал, что выезжать или нет - личное дело каждого. Впрочем стоит проверить как именно выехал Влад Яма, ведь границы закрыли рано утром.

Олег Винник

Известный певец в начале полномасштабного вторжения не рассказывал, где он находится. В его социальных сетях лишь появлялись патриотические картинки. Еще до начала полномасштабной войны Винник отменил несколько своих концертов, как сообщалось, из-за проблем со здоровьем. Впоследствии оказалось, что певец в Германии. Там он находится на лечении, однако что именно с артистом - неизвестно. Также остается загадкой, когда именно Винник оказался за границей.

Адвокат артиста рассказывала, что он проживает в Берлине, однако даже оттуда он помогает украинцам. Недавно Слава Демин рассказывал, что Винник продолжает лечение.

Кто из известных мужчин выезжает за границу, однако иногда возвращается

Много хейта лилось на Потапа, Монатика, Анатолия Анатолича. Они находились за границей, однако не остались там на весь год. Так, Потап возвращался в Украину летом и осенью, однако он живет дома не постоянно, артист ездит за границу с концертами.

Монатик, который вместе с семьей уехал в Барселону накануне полномасштабной войны, решил возвращаться летом. Он признается, что ему тяжело, ведь он раньше никогда не расставался со своими детьми надолго. Анатолий Анатолич и его семья также уехали за границу, сам он иногда приезжает в Украину. Здесь он берет интервью, посещает военных и помогает украинцам.

Напомним, ранее ALEKSEEV заявил, что продолжит петь свои русскоязычные хиты.

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