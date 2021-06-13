Дуа Липа / фото instagram.com/dualipa
Популярная британская певица Дуа Липа порадовала фанатов новой подборкой снимков.
Яркие фото исполнительница опубликовала в своем Instagram.
«Момент наездницы», – подписала она фото.
На фото певица позирует в коротких джинсовых шортах и высоких сапогах. Также на ней пиджак в клеточку, под которым только лиф от купальника, и очки с серьгами.
Дуа Липа / фото instagram.com/dualipa
«Снова люблю», «Выходи за меня замуж», «Вау», «Потрясающая», «О, да детка», – отреагировали поклонники.
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