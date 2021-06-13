Один из фанатов позвал красотку замуж.

Популярная британская певица Дуа Липа порадовала фанатов новой подборкой снимков.

Яркие фото исполнительница опубликовала в своем Instagram.

«Момент наездницы», – подписала она фото.

На фото певица позирует в коротких джинсовых шортах и высоких сапогах. Также на ней пиджак в клеточку, под которым только лиф от купальника, и очки с серьгами.

«Снова люблю», «Выходи за меня замуж», «Вау», «Потрясающая», «О, да детка», – отреагировали поклонники.

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Автор: Катерина Шварц